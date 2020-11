Brilon erhält Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten

Im Rahmen des „Investitionspaktes Sportstättenförderung“ hatte die Stadt Brilon in diesem Jahr mehrere Förderanträge auf den Weg gebracht.

brilon-totallokal: Nun die gute Nachricht vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen. Brilon darf sich über die Bewilligung von 82.000,- € für die Verbesserung der Sportmöglichkeiten am Sportplatz Madfeld durch die Schaffung eines Bikeparks freuen. Ein Bikepark ist mehr als eine Sportstätte. Es ist ein Ort, an dem sich Menschen treffen und ihre Begeisterung und Leidenschaft mit anderen teilen.

Schon im nächsten Jahr wird die Neugestaltung der Sportanlagen in Angriff genommen. In Zusammenarbeit mit dem TuS Madfeld 1912 e.V. werden auf den Nebenflächen des Sportplatzes Dirtlines, Backtrack, Pumptrack und Techniktrail entstehen. „Ich freue mich, dass durch diese Förderung gemeinsam mit dem TuS Madfeld 1912 e.V. das Freizeitangebot für alle Briloner Bürger insbesondere aber für die Madfelder Einwohner attraktiver gestaltet werden kann“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Das besonders Erfreuliche an der Bewilligung der Fördermittel in diesem Jahr ist, dass das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr den auf die Kommunen entfallenden Eigenanteil von 10 % übernimmt. Das Förderprogramm „Investitionspakt Sportstättenförderung“ wird auch im kommenden Jahr fortgeführt. Die Stadt Brilon hofft, dass dann auch noch die weiteren Anträge einen Förderzuschlag bekommen.

