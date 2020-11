Konzerthalle Olsberg wird Impfzentrum im Hochsauerlandkreis

Im Raum Arnsberg soll Impfstelle etabliert werden

brilon-totallokal: Das Impfzentrum für den Hochsauerlandkreis wird in der Konzerthalle Olsberg eingerichtet. Das haben Landrat Dr. Karl Schneider und der Krisenstab am Donnerstagmittag, 26. November, entschieden. “Die Immobilie bietet alle Voraussetzungen, die für ein Impfzentrum benötigt werden”, ist Landrat Dr. Schneider sichtlich froh, schnell einen entsprechenden Ort gefunden zu haben. “Mein Dank gilt Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer, der die Halle spontan angeboten hat”, so Dr. Schneider weiter. Das Ziel des Hochsauerlandkreises ist, neben dem Impfzentrum in Olsberg eine weitere Impfstelle im Raum Arnsberg zu etablieren.

Die Konzerthalle Olsberg ist durch die Bahnstrecke in Richtung Winterberg und die A 46 bestens angebunden und sie bietet zusätzlich zur großen Halle weitere Funktionalitäten wie beispielsweise Barrierefreiheit, genügend Parkplätze, diverse Funktionsräume und eine moderne Gebäudetechnik.

“Wir wollen in der kommunalen Familie zusammenarbeiten, um gute Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen. Als Stadt Olsberg bringen wir uns gern mit diesem Beitrag in die Bekämpfung der Corona-Pandemie ein – in unserer Konzerthalle gibt es für ein Impfzentrum passgenaue Voraussetzungen”, so Bürgermeister Wolfgang Fischer während der Begehung der Halle mit Vertretern von Stadt und Kreis am Donnerstagvormittag. Gleichzeitig setzt Wolfgang Fischer auf das Verständnis aller Beteiligten, dass bereits gebuchte Termine in der Konzerthalle abgesagt werden müssen. Auch die Kreistagssitzung des Hochsauerlandkreises, die am 16. Dezember in der Konzerthalle stattfinden sollte, muss nun in die Schützenhalle Bigge verlegt werden.

Weitere konkrete Informationen zum Impfzentrum und zur Impfung selbst gibt es derzeit noch nicht, darüber wird zu gegebener Zeit informiert.

Bild: Impfzentrum HSK Konzerthalle Olsberg

