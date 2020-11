Ablesung der Zählerstände für Wasser und Gas in Kürze

In etwa 14 Tagen versenden die Stadtwerke Brilon wieder die Ablesekarten für die Gas- und Wasserzähler für die Jahresabrechnung 2020

brilon-totallokal: Als lokaler Netzbetreiber im Gas möchten die Stadtwerke darauf hinweisen, dass sie auch zwingend die Zählerstände von den Verbrauchern benötigen, die von einem anderen Energielieferanten versorgt werden. Die Daten werden später an die jeweiligen Lieferanten weitergegeben, damit diese mit ihren Kunden abrechnen können.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation bitten die Stadtwerke darum, dass möglichst alle Zählerstände online, per Telefon oder mit der Rücksendekarte – welche kostenfrei ist – übermittelt werden.

Viele weitere Services Online:

Neben der Angabe des Zählerstands können im Online-Kundenportal der Stadtwerke viele weitere Services genutzt werden, wie z.B. persönlichen Daten ändern, Rechnungen einsehen oder den Abschlag anpassen. Auch der Abschluss eines neuen Vertrages für Strom und Erdgas ist möglich.

Des Weiteren möchten die Stadtwerke nochmals darauf hinweisen, dass derzeit immer noch viele Kunden von dubiosen Vertretern an der Haustür oder per Telefon kontaktiert und zum Vertragsabschluss gedrängt werden. In den letzten Tagen haben sich vermehrt Bürger gemeldet, die durch diese Machenschaften überrumpelt wurden und teure, undurchsichtige Verträge abgeschlossen haben. Angebote mit diversen Bonusversprechen enden oftmals darin den Verbraucher zu täuschen und bewusst in die Irre zu führen. Das bekommen Sie bei den Stadtwerken Brilon als kommunales Unternehmen ganz bewusst nicht. Unser Bonus besteht darin den Kunden faire Konditionen und Vertragsbedingungen zu bieten.

Für weitere Informationen und Fragen zur Selbstablesung stehen die Mitarbeiter der Stadtwerke Brilon gerne unter 02961/9886-288 zur Verfügung.

Quelle: Stadtwerke Brilon AöR / Energie GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon