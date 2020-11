MIT DEM BLASORCHESTER BRILON DURCH DEN ADVENT

Die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters Brilon und des gesamten Nachwuchs- und Jugendbereichs freuen sich schon darauf, in der nun bevorstehenden Adventszeit besinnliche und adventliche Weihnachtslieder zu spielen.

brilon-totallokal: Ursprünglich sollte es einen „musikalischen Adventskalender“ geben. Dabei hätte an jedem Dezember-Tag vom 01. bis zum 24.12. eine kleine Gruppe Musikerinnen und Musiker (ein Ensemble, Register, Quartett, Quintett o.ä.) an verschiedenen Orten in Brilon Advents- und Weihnachtslieder gespielt. Das ist aufgrund des zweiten Lockdowns aber gerade nicht möglich. Auch die zweite Idee, zumindest an jedem Adventssonntag schöne adventliche Weihnachtsständchen in kleinen Gruppen an unterschiedlichen vorher nicht bekannten Orten darzubringen, ist unter den aktuell geltenden Corona-Schutzvorschriften nicht umsetzbar.

Da man die tollen Ideen in den Aktiven-Kreisen aber nicht vollkommen verwerfen möchte, werden nun an jedem Adventssonntag um 18 Uhr alle Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters, des Jugendblasorchesters und des Nachwuchsorchesters zuhause am Fenster, auf dem Balkon oder im Garten ein paar adventliche Weihnachtslieder spielen. Ähnlich wie bei der Aktion „Musik am Fenster“ im Frühjahr. Die Briloner Bürgerinnen und Bürger können sich so, quer durch die Stadt und von zuhause aus, an den vorweihnachtlichen Melodien und Klängen erfreuen und auf Weihnachten 2020 einstimmen. Mehr lässt die derzeitige Situation leider nicht zu.

Das Blasorchester Brilon e.V. wünscht den Brilonerinnen und Brilonern eine schöne Adventszeit, schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

