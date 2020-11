Homeoffice de luxe

Ein effizientes und nachhaltiges Kaminfeuer steigert die Inspiration am Schreibtisch

brilon-totallokal: Seit 2020 hat sich unser Leben geändert. Wir verbringen nicht nur vermehrt unsere Freizeit zu Hause, sondern bewältigen von dort aus auch unseren beruflichen Alltag. Infolge der Corona-Pandemie wurde das Arbeiten vom heimischen Schreib- oder Küchentisch aus zum Regelfall. Und jetzt, wo die Tage dunkler werden, es kaum noch Sonnenlicht durch unsere Fenster schafft und uns manchmal die Decke auf dem Kopf fällt, stellt sich die Frage:

Wie können wir unseren Arbeitsplatz angenehmer gestalten?

Wenn wir schon einen Teil unseres Zuhauses in ein Büro umwandeln, können wir doch für eine gemütlichere Atmosphäre sorgen. In Bezug auf eine Inneneinrichtung zum rundum Wohlfühlen liegen Kamine absolut im Trend. Die Marken Faber und Dimplex greifen diesen auf und erschaffen mit ihren innovativen und designstarken Gas- und Elektrokaminen ein beruhigendes Arbeitsumfeld.

Frei nach dem Motto: Homeoffice – das ist einen Kamin wert!

Einfach mal kurz Pause machen und mit einem Tee oder Kaffee vor der Feuerstelle entspannen. Klingt das nicht toll? Die Auszeit ist dafür da, um bewusst abzuschalten und neue Kraft zu tanken. Das Beste daran: Der Blick in die Flammen steigert die Inspiration, also sollten wir Laptop oder Notizblock stets griffbereit haben. Egal in welchem Raum wir arbeiten, die Modelle von Faber und Dimplex lassen sich überall realisieren und sind die perfekte Lösung, wo z. B. ein Holzkamin nicht möglich oder aufgrund der unnötigen zusätzlichen Wärme nicht gewünscht ist. So überzeugt der neu entwickelte hybrid Faber MatriX RD/ST mit HPL nicht nur mit einem realistischen Feuerbild, sondern auch mit bis zu 60 % weniger Gasverbrauch und – dank LED-Licht – weniger Hitze.

Sogar ganz ohne Gas bezaubert der innovative Faber e-MatriX 1300-400 mit einem Feuerbild aus einer atemberaubenden Kombination aus wirbelndem Kaltwassernebel sowie LED-Licht und einer zusätzlichen hocheffizienten Heizung – nach Bedarf. Für welches Modell wir uns auch entscheiden, alle sorgen für eine behagliche Atmosphäre und zwar effizienter und nachhaltiger als je gedacht. Dabei sind es weit mehr als nur Gas- oder Elektrokamine, sie gestalten aus einem Haus ein Zuhause. Unter www.faberfires.com können wir herausfinden, welcher Kamin unseren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

Bild: So wird das heimische Büro zum neuen Wohlfühlort: Mit den Kaminmodellen von Faber und Dimplex lässt sich der Genuss eines beruhigenden Feuers mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit Gas verbinden. Hier wird die Umwelt stets im Blick gehalten.

Fotocredits: Foto: epr/Faber

Quelle: Glen Dimplex

