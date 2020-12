POL-HSK: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag gegen 4:15 Uhr kam es zu einem Unfall auf der Grimmestraße

brilon-totallokal: Ein 27-jähriger Briloner befuhr die Langestraße in Fahrtrichtung Grimmestraße. An der dortigen Einmündung verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Briloner entfernte sich erst vom Unfallort, kehrte aber wenig später zurück. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-Jährigen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Dem Mann wurde auf der Polizeiwache Brilon eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon