Der Forstbetrieb Brilon nimmt wieder Brennholzbestellungen an

Jeder Haushalt der Kernstadt Brilon und der Ortsteile kann bei der Stadt Brilon bis zum 30. Dezember 2020 bis zu drei Raummeter Buchen-Brennholz für das Jahr 2021 bestellen.

brilon-totallokal: In diesem Jahr wird neben dem Buchenbrennholz auch wieder Fichte angeboten. Das „Bürgerbrennholz“ ist 1,0 m lang und grob gespalten und wird in Bündeln von je 1 Raummeter zusammengefasst angeboten. Die Abfuhr ist mit dem PKW möglich.

Bestellungen senden Sie unter Angabe Ihrer Anschrift gerne per per E-Mail an: [email protected] oder unter der Tel.-Nr. (0 29 61) 79 42 46 direkt an den Forstbetrieb, Gartenstraße 18.

Eine Bestellung ist ebenfalls über das Dienstleistungsportal der Stadt Brilon unter www.brilon.de Bereich Dienstleistungsportal à Stadtforstbetrieb jederzeit möglich. Für die Ortschaften kann die Bestellung auch über den Ortsvorsteher / die Ortsvorsteherin erfolgen.

Der Preis je Raummeter (gerückt, gespalten und gebündelt) beträgt 65 € inklusive 5,5% Mehrwertsteuer für die Buche und 45 € inklusive 5,5% Mehrwertsteuer für die Fichte.

Der Forstbetrieb weist noch einmal darauf hin, dass Fichte nahezu einen identischen Heizwert hat wie Buche und bittet daher um eine vermehrte Bestellung des Bürgerbrennholzes in Form von Fichte. Zum einen sparen Sie Geld und zum anderen vermeiden Sie eine Übernutzung der Buche.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon