IHK Arnsberg bietet am 10. Dezember Webinar an

brilon-totallokal: Die Corona-Krise stellt Unternehmen weiterhin vor große Herausforderungen. Mit Blick auf die Frage, wie sich drohende wirtschaftliche Folgen am besten abfedern lassen, bietet die IHK Arnsberg erneut gemeinsam mit der DIHK-Bildungs-GmbH am 10. Dezember ein Webinar mit dem Titel „Insolvenzrechtliche Sanierung in der Corona-Krise“ an.

Unter Mitwirkung von IHK-Vizepräsident Hans-Günter Trockels wird Dr. Susanne Berner ab 15 Uhr die Teilnehmer durch das virtuelle Seminar führen. Die renommierte Sanierungsexpertin und Fachanwältin für Insolvenzrecht aus Berlin stellt die fünf wichtigsten Handlungsoptionen für das Krisenmanagement vor. Unter anderem gibt sie den Teilnehmern einen Überblick über Sanierungsmaßnahmen im Eigenverwaltungs- und Insolvenzverfahren. Darüber hinaus werden die wesentlichen Regelungen der noch bis Ende dieses Jahres geltenden Gesetze zur Aussetzung der Insolvenzantragspflicht und Haftungsvermeidung erläutert. Das Webinar richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter (Finanzen/Controlling).

Die Teilnahme am Webinar ist kostenlos. Anmeldungen nimmt Maja Puppe von der IHK Arnsberg entgegen (Tel.: 02931/878 149 oder E-Mail: [email protected]). Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter: www.ihk-arnsberg.de/Webinar_Insolvenzrecht.HTM

Quelle: Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

