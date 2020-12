Perspektive für die Skiregion Winterberg/Willingen nötig

Esther Dilcher (MdB, Waldeck) und Dirk Wiese (MdB, Hochsauerlandkreis)

brilon-totallokal: “Die aktuellen Corona-Erlasse treffen unsere gemeinsame Skiregion auf beiden Seiten der Landesgrenzen hart. Die beschlossenen Schließungen sind in der derzeitigen Lage der Pandemie notwendig. Die entsprechenden finanziellen Entschädigungen durch den Bund folgerichtig. Nichtsdestotrotz braucht unsere Skiregion eine klare und vor allem planbare Perspektive. Viele Hoteliers, Inhaber von Ferienwohnungen, Gastronomen und insbesondere Skiliftbetreiber haben erforderliche Hygienekonzepte ausgearbeitet, bereits angewendet oder fertig in der Schublade, um zeitnah in die Saison zu gehen. Wir fordern daher beide Landesregierungen in Hessen und Nordrhein-Westfalen zu einem koordinierten Vorgehen im Hinblick auf eine schrittweise Wiedereröffnung für den Wintersport ab Januar auf. Dies muss in enger Absprache mit den Handelnden in der Region passieren. Ein landesübergreifender runder Tisch wäre hierfür sinnvoll, damit ein abgestimmtes und sicheres Vorgehen ermöglicht wird.”

Quelle: Dirk Wiese, MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon