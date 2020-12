Die Erneuerbare Energien Wind und Solar im November 2020

Kennzeichnend für diesen Monat ist ein stetiges Auf und Ab beim Strom aus den Windkraftanlagen

brilon-totallokal: Im November ist jahreszeitlich bedingt ein deutlicher Anstieg des Stromverbrauchs zu beobachten. Von Montag bis Freitag liegt der Durchschnittsverbrauch in D bei etwa 64 Gigawatt, an den Samstagen bei 53 und an den Sonntagen bei ca. 49 GW.

Die durchschnittliche Solarleistung im November lag bei nur 2,1 Gigawatt.

Der Wind zeigte im Monat alle seine Facetten, vom Sturm bis zu Flaute. Am 2. Nov. erzielten die Anlagen an Land und auf See eine mittlere Tagesleistung von hohen 36 Gigawatt. Vom 6. bis zum 11. Nov. herrschte große Flaute. Das Minimum lag am 11.11. bei nur 2,8 GW.

Nach einem weiteren Sturmtief gab es am Monatsende die nächste Windflaute. Der 27.11. ergab nur eine Leistung von 2,4 GW. Die mittlere durchschnittliche Monatsleistung aus Wind wurde mit 15,6 GW gemessen und ermittelt.

Der Monat zeigte sich mit immerhin 10 Schwachwindtagen! Um die Windflauten auszugleichen verzeichnete die Stromerzeugung aus Gas und Steinkohle einen neuen Monatsrekord.

Daten: Smard, (Zahlen ohne Gewähr)

Bild: 110 kV-Drehstromleitung bei Antfeld

Quelle: Dieter Frigger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon