Statement von Dirk Wiese (MdB) zu den feindseligen Parolen gegenüber der Polizei

“Die beleidigenden Parolen gegenüber der Polizei auf der A46 bei uns im Sauerland ist nur der offensichtlichste Fall.

brilon-totallokal: An vielen Stellen im öffentlichen Raum, insbesondere auch im Bahnhofsbereich, finden sich Schmierereien wie “ACAB – All cops are bastards”. Es ist gut, dass Straßen.NRW schnell reagieren will und den Schriftzug auf der A46 jetzt beseitigen will. Unabhängig von diesem Fall hier sollte der Kreis die Initiative ergreifen, um in Rücksprache mit den Städten und Gemeinden schneller für eine Beseitigung aus dem öffentlichen Raum sorgen.

Es kann nicht sein, dass diejenigen, die uns täglich schützen und für unsere Sicherheit sorgen, an solchen beleidigenden Parolen vorbeifahren müssen. Unsere Polizei hat Anerkennung und Respekt verdient. Hier sind alle täglich gefordert, das gilt auch für Vorkommnisse gegenüber Rettungskräften, Zugbegleitern und Mitarbeitern der örtlichen Ordnungsämter, wo derzeit Übergriffe und Beleidigungen deutlich zunehmen.”

Fotocredits: @ Marco Urban

Quelle: Dirk Wiese, MdB

