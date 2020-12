Warum nicht auch den Weltgebetstags-Gottesdienst im Pflegeheim feiern?!

brilon-totallokal: Jedes Jahr erarbeiten Frauen aus wechselnden Ländern unter einem biblischen Thema einen Weltgebetstags-Gottesdienst. Das reichhaltige Material, das dafür jeweils zusammengestellt wird, spricht alle Sinne an. Es eignet sich deshalb auch sehr, um den Weltgebetstag mit Bewohnerinnen und auch Bewohnern in Pflegeeinrichtungen zu feiern. Lindtraut Belthle-Drury, Verbandspfarrerin der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen bietet einen Workshop an mit dem Titel „Weltgebetstag in Pflegeeinrichtungen feiern“ am Samstag, 6. Februar 2021 von 10:00 bis 16:00 Uhr in der Tagungsstätte Soest.

Viele ältere und alte Bewohnerinnen haben über Jahrzehnte hinweg den Weltgebetstags-Gottesdienst in ihren Kirchengemeinden ökumenisch gefeiert, ihn vielleicht selbst mitgestaltet. Sie freuen sich gewiss, wenn der Weltgebetstag nun zu ihnen ins Heim kommt.

Im Jahr 2021 ist der Gottesdienst von Frauen aus Vanuatu vorbereitet worden. Wo Vanuatu auf der Weltkarte zu finden ist, unter welchen besonderen Gegebenheiten die Menschen dort ihr Leben gestalten und noch viel mehr Informationen erhalten Interessierte bei dieser Veranstaltung. Vor allem aber werden die Teilnehmenden Impulse erhalten und Ideen ausprobieren, wie der Weltgebetstag 2021 in der Pflegeeinrichtung gefeiert werden kann. Die Kosten betragen 40 €.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

