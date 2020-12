Sensburg: Menschen mit Behinderung nachhaltig im Blick behalten

Die Unionsfraktion im Deutschen Bundestag will die finanzielle Situation der Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) nachhaltig verbessern.

brilon-totallokal: Dies teilt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg anlässlich des ,Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung’ mit.

“Noch in dieser Legislaturperiode soll sich auch die finanzielle Situation der Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) nachhaltig verbessern. Hierzu hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein Konzept verabschiedet, wonach statt des von den WfbM zu erwirtschaftenden Werkstattentgelts das Arbeitsförderungsgeld an die Erhöhung des Ausbildungsgeldes gekoppelt wird. Wir setzen uns weiter dafür ein, dieses Konzept in absehbarer Zeit im Gesetz zu verankern.”, so Sensburg. Die Bezahlung der Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen war in den vergangenen Jahren ein stetiges Thema in Sensburgs Gesprächen mit den Caritas-Verbänden Arnsberg-Sundern, Brilon und Meschede, sowie dem Bigger Josefsheim.

Der ,Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen’ geht auf eine Initiative der Vereinten Nationen zurück und soll dazu beitragen, auf die spezielle Situation und die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen. Diesem Anspruch fühlt sich auch die Unionsfraktion verpflichtet. “Gerade in diesem Jahr, das durch die Folgen der Corona-Pandemie für viele Betroffene eine große Herausforderung darstellt, gilt es, deren Sorgen und Nöte im Blick zu behalten. Bei dieser Aufgabe ist bereits vieles gut gelungen: Insbesondere werden die soziale Infrastruktur und die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen am Laufen gehalten”, so Sensburg.

Dank des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes, der KfW-Programme, der Überbrückungshilfen und der Sonderzahlungen aus der Ausgleichsabgabe konnten Rettungsschirme für Behindertenwerkstätten, Inklusionsbetriebe, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgespannt werden. Darüber hinaus konnten die Behinderten-Pauschbeträge verdoppelt und weitere Steuervereinfachungen in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden.

Gefragt seien aber auch zusätzliche Stützungsmaßnahmen für Behinderteneinrichtungen, sowie Präventivmaßnahmen wie den Zugang von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen zu Schnelltests und den Zugang zu barrierefreien Informationen.

