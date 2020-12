BWL kompakt

Zahlen, Daten, Fakten für Neu- und Quereinsteiger

brilon-totallokal: Rentabilität, Wirtschaftlichkeit – was war das noch gleich?

Im Training des IHK-Bildungsinstituts am 15. Dezember in Arnsberg erhalten alle Assistenten und Mitarbeiter, die ihr BWL-Wissen aufbauen oder auffrischen möchten, einen Einblick in die Wirtschaftswelt bzw. Funktionsweise eines Unternehmens. Ziel ist es, egal ob Neu- oder Quereinsteiger, die Aufgaben-/Managementkompetenz auszubauen und die Chefetage mit einer fundierten Basis zu unterstützen.

Weitere Informationen und entsprechende Anmeldeunterlagen gibt es bei Marc Hannuschka unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

