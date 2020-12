Delegiertenkonferenz der Sauerländer SPD – Aufstellung des Bundestagskandidaten

Die Aufstellungskonferenz der Sauerländer SPD zur Bundestagswahl 2021 findet am Samstag, den 12. Dezember 2020 ab 10.00 Uhr in der Schützenhalle in Brilon-Madfeld statt.

brilon-totallokal: Als Gast wird der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich einige Worte an die Delegierten richten.

Erneut hat die HSKSPD große Sorgfalt in die Umsetzung der hygienischen Standards infolge von Corona und zum Schutz der Delegierten und Mitarbeiter gesetzt, wie schon im Frühjahr 2020 bei der Aufstellungskonferenz zur Kommunalwahl. An die Erstellung eine Hygienekonzepts will sich der Geschäftsführer der HSKSPD, Karsten Gerlach allerdings nicht gewöhnen.

„Der Verwaltungsaufwand durch ein solches Hygienekonzepts und die Rücksprachen mit dem Ordnungsamt sindzwarein erheblicher Mehraufwand an Organisation, aber die Zusammenarbeit mit dem OrdnungsamtBrilonwar sehr angenehm“, so Gerlach.

Im Mittelpunkt der Konferenz steht die Nominierung des Bundestagskandidaten, einziger Kandidat ist Dirk Wiese, der Briloner vertritt die Interessen der Sauerländer Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt im Bundestag.

“Ich freue mich das die Aufstellungskonferenz bei mir vor der Haustür stattfindet, mit einer engagierten Sauerländer SPD wollen wir den Startschuss in das Bundestagswahljahr 2021 geben”, so der Vorsitzende der HSKSPD, Dirk Wiese.

