Elisabeth-Klinik Bigge spendet 5000 Euro an die Aktion Lichtblicke

Es sind die Tage kurz vor Weihnachten.

brilon-totallokal: Es wird ruhiger, besinnlicher und wir lassen das Jahr noch einmal Revue passieren. Ein Jahr, das uns alle auf ganz unterschiedliche Art vor große Herausforderungen gestellt hat.

“Wir sind dankbar, dass die Elisabeth-Klinik Bigge die Corona-Pandemie bislang so gut meistern konnte. Dazu haben vor allem unsere engagierten Mitarbeiter durch ihre umsichtige und professionelle Arbeit beigetragen. Sie stellen sich täglich den Hürden und nötigen Maßnahmen, die das Virus mit sich bringt”,so GeschäftsführerFrank Leber.

Umso wichtiger ist es, dass wir auch in dieser Zeit an einer guten Tradition festhalten und an Andere denken. Wir spenden seit Jahren an die Aktion Lichtblicke e.V.

Die Hilfsaktion der NRW-Lokalradios kommt Kindern und Familien zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Wir konnten in diesem Jahr eine Summe von 5000 Euro an Lichtblicke überweisen.

Unser Dank gilt unseren Patienten, die maßgeblich zu dieser Spende beigetragen haben. Sie können während ihres Aufenthaltes zwischen verschiedenen Serviceangeboten wählen oder diese Leistung als Spende auszahlen lassen.

Weit über 400 unserer Patienten haben sich für Lichtblicke entschieden, die Geschäftsführung der Elisabeth-Klinik hat die Spendensumme noch aufgerundet.

Damit kommen wir auch in diesem Jahr unserer sozialen Verantwortung nach und freuen uns, dass die gemeinsame Spende von Patienten und Mitarbeitern vor allem Betroffenen in der Region helfen kann.

Fotocredits: Elisabeth-Klinik Bigge

Quelle: Elisabeth-Klinik Bigge

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon