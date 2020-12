Impf-Hotline Corona startet

Der Hochsauerlandkreis startet ab Dienstag, 8. Dezember, eine Impf-Hotline.

brilon-totallokal: Diese Hotline ist unter 0291/94-6500 zu erreichen und ergänzt die bereits bekannte Corona-Hotline. Die Sprechzeiten beider Hotlines sind identisch: Montag bis Donnerstag von 8 bis 15.30 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9 bis 13 Uhr. Gleichzeitig werden Informationen im Internet unter impfzentrum.hochsauerlandkreis.de freigeschaltet. Dort ist eine Fragen- und Antworten-Liste zur Corona-Impfung hinterlegt. Eine Ergänzung mit Merkblättern in mehreren Fremdsprachen befindet sich in der Vorbereitung. Die Hotline soll Anfang des neuen Jahres auch an bestimmten Tagen mehrsprachig angeboten werden.

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass keine Auskünfte zu medizinischen Fragen oder zur Impfterminvergabe gegeben werden können. Hierfür ist die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) nach dem Landeserlass zuständig (www.kvwl.de).

