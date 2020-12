Sekundarschule Olsberg-Bestwig stellt sich mit einem digitalen Tag der offenen Tür vor

Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig lädt zu einem digitalen Tag der offenen Tür ein

Olsberg/Bestwig: Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 5 führen dabei alle Interessierten in einem digitalen Rundgang mit Videos, Fotos und Texten durch die Schule. Zudem stellen die Fachschaften die Unterrichtsfächer vor. Zu sehen ist der digitale Rundgang auf der Homepage der Sekundarschule unter www.sk-olsberg-bestwig.de im Internet. Auch der neue Info-Flyer der Schule kann hier heruntergeladen werden.

Da die aktuellen Erfordernisse des Infektionsschutzes einen „realen“ Tag der offenen Tür unmöglich machen, können sich Interessierte auf diese Weise über Alltag, Unterricht und Pädagogik an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig informieren, unterstreicht Schulleiter Michael Aufmkolk. Zudem bietet die Schule auf Anfrage auch persönliche Beratung sowie eine „corona-konforme“ Schulführung an.

Anmeldungen für die neuen Schuleingangsklassen am Hauptstandort Olsberg sind dann im Februar an beiden Schulstandorten in Olsberg und Bestwig möglich – und zwar in der Zeit von Dienstag, 16 Februar, bis einschließlich Freitag, 26. Februar, werktags immer von 8.30 bis 12.30 Uhr. Eine zusätzliche Anmeldezeit gibt es am Mittwoch, 24. Februar, von 16 bis 18 Uhr.

Bild: Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 5 präsentieren einen „digitalen Rundgang“ an der Sekundarschule Olsberg-Bestwig.

Fotocredits: Sekundarschule Olsberg-Bestwig

Quelle: Jörg Fröhling – Stadt Olsberg & Bestwig

