Novemberwetter 2020 auf dem Kahlen Asten

Zu warm und zu trocken

brilon-totallokal: Im November 2020 lag die Durchschnittstemperatur mit 4,6 Grad Celsius (°C) um hohe 3,5 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990! Der Höchstwert mit 15,4 °C wurde am 8. Nov. erreicht. Zum Monatsende sanken die Temperaturen bis in den Frostbereich auf minus 5,5 °C am 30. November. Der lineare mittlere Temperaturtrend geht vom 1. bis zum 30. November abwärts von 9,2 auf 0 °C. Am 25.11. waren in etwa 800 m Höhe durch Nebel und niedrigen Temperaturen die Bäume leicht vereist. Schnee fiel in diesem Monat nicht.

In Gesamt-NRW war der November der zehntwärmste Monat seit Aufzeichnungsbeginn.

Die Niederschlagsmenge lag mit 52,8 Litern (l/m²) pro Quadratmeter weit unter dem langjährigen Mittel von 145,5 mm. Das entspricht etwa 36%. Unser Wald muss weiter leiden und in allen Talsperren im Sauerland fehlt das Wasser!

Die Sonnenscheindauer erreichte über dem Durchschnitt liegende Werte von 91,5 h.

Der Wind wehte am 2. November mit Windstärke 5 bis 6 und am 11. nur noch mit 2 bis 3.

Im Monatsmittel zeigte sich der Wind mit 3 bis 4 Windstärken.



Diese Ergebnisse zeigt die Auswertung der Daten von der DWD Station auf dem Kahlen Asten.

Bild: November 2020 auf dem Kahlen Asten

Quelle: Dieter Frigger

