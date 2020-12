POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbrüche in Arnsberg, Marsberg und Sundern

brilon-totallokal: Arnsberg: Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Dienstag die Hintertür eines Blumengeschäfts an der Cäcilienstraße auf. Im Geschäft brachen sie die Tür zum Büro auf und durchsuchten dieses. Nach ersten Erkenntnissen wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 – 90 200 in Verbindung.

Marsberg: Am Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Verwaltungsgebäude einer Klinik an der Bredelarer Straße ein. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 06.50 Uhr, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein. Im Gebäude entwendeten sie eine Kaffeekasse. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 entgegen.

Sundern: Unbekannte Täter brachen in zwei Waldhütten oberhalb des Rotbuschwegs ein. Die Tatzeit liegt zwischen dem 22. November und 06. Dezember. Die Hütten liegen nicht weit auseinander. Die Einbrecher brachen die Hütten auf und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie lediglich alkoholische Getränke. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 – 90 200 in Verbindung.

