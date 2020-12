Gottesdienste in der Evangelische Kirche Brilon

brilon-totallokal: Die Evangelische Kirchengemeinde Brilon lädt zu folgenden Gottesdiensten in die Ev. Stadtkirche Brilon ein. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Heilig Abend 23 Uhr Christmette

1. Weihnachtstag 10 Uhr Gottesdienst

Sonntag 27. Dezember 16 Uhr musikalischer Gottesdienst

Silvester 31. Dezember 18 Uhr Gottesdienst

Neujahr 01. Januar 2021 18 Uhr Gottesdienst

Eine Anmeldung ist für alle Gottesdienste bis 23.12.2020 im Gemeindebüro per Mail an gemeindebü[email protected] oder per Telefon 02961 50020 dringend erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

