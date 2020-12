Hol dir den Wald ins Wohnzimmer!

brilon-totallokal: Tief durchatmen (ohne Maske vorm Gesicht), weg vom Trubel, sich keine Gedanken machen müssen, mal wieder raus in die Natur…in dieser Zeit oft eine willkommene Abwechslung. Zum Glück haben wir hier in Brilon unseren Wald direkt vor der Haustür und müssen nicht kilometerweit fahren, um „Grün“ zu sehen. Doch wo wir auch hinschauen,sehen wir Stapel mit abgesägten Fichtenstämmen und riesige abgeholzte Waldflächen. Ein Stück Heimat am Boden zerstört?

Nein, es ist die Chance für einen Neuanfang und hierzu möchte der Heimatbund „Semper Idem“ auch einen Beitrag leisten, denn „Wir sind Heimat!“. Im Frühjahr 2021 möchte der Verein eine Baumpflanzaktion ins Leben rufen. „Wir pflanzen für jedes Mitglied einen Baum!“, so die Idee von dem Heimatbundvorsitzenden Winfried Dickel. Wieviele Bäume werden es wohl? Für Briloner, die noch kein Mitglied sind und unsere Heimat unterstützen möchten, gibt es Mitgliedschaften im Museum Haus Hövener.

Eine ganz besondere Bastelidee hat das Museum für die kleinen Briloner parat. Die Natur in der Schachtel. Auf der Internetseite www.haus-hoevener.de kannst du dir ein kurzes Videodazu anschauen.

Gestalte deine eigene faszinierende Wald-und Wiesenlandschaft und gehe auf Entdeckungstour. Im Museum Haus Hövener gibt es ab sofort Faltkartons, mit denen du bei deinem nächsten Waldspaziergang „Natur“ sammeln kannst. Der Erlös von 2,-€ pro Schachtel fließt komplett in die Baumpflanzaktion im neuen Jahr. Bastele doch direkt eine Schachtel mehr und verschenke sie an deine Großeltern. Sie können damit einen Waldspaziergang in ihrem Sessel zuhause machen.

Das Museum ist von Dienstag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Samstag öffnen sich die Pforten ab 10 bis 14 Uhr

