Wie schnell kommt der Impfstoff? Wie sicher ist er?

Peter Liese bietet Video-Konferenz für Bürgerinnen und Bürger aus der Region an

brilon-totallokal: Die Corona-Pandemie hält auch unsere Region nach wie vor in Atem. In den letzten Tagen ist die Zahl der Menschen, die in Deutschland an Corona verstorben sind, auf deutlich über 400 pro Tag gestiegen, obwohl wir starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben. In Ländern in denen die Einschränkungen weniger stark waren, sind sogar viel mehr Menschen pro Tag gestorben. Sowohl die gesundheitlichen Folgen des Virus, als auch die wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Folgen der Maßnahmen sind in vielen Bereichen schwer erträglich, deswegen warten viele Menschen auf den Impfstoff. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, wie sicher der Impfstoff ist.

Der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese ist Arzt und gesundheitspolitische Sprecher der größten Fraktion im Europäischen Parlament (EVP-Christdemokraten) und ist intensiv in die Diskussion um die Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Verteilung der Impfstoffe eingebunden. Um den Bürgerinnen und Bürgern aus der Region die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren Fragen zum Stand des Verfahrens und zu den Impfstoffen direkt an ihn zu richten, bietet Liese eine Video-Konferenz für Bürgerinnen und Bürger an. Die Video-Konferenz findet am Montag, den 14.12.2020 von 18:00 bis 19:00 Uhr statt. Eine Teilnahme ist nur bei vorheriger Anmeldung über [email protected] möglich.

