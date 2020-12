Ein Licht der Erinnerung

Aktion des Deutschen Kinderhospizvereins zum Worldwide Candle Lighting Day am 3. Advent

brilon-totallokal: „Ein Licht geht um die Welt“, so lautet der Leitgedanke des sogenannten Worldwide Candle Lighting Day am 13. Dezember. Hintergrund dieses Jahrestags ist das weltweite Gedenken Angehöriger an ihre verstorbenen Kinder, Geschwister und Enkel*innen. Dazu wird abends um 19 Uhr Ortszeit eine Kerze für jedes verstorbenen Kind angezündet und gut sichtbar an ein Fenster gestellt. Durch die Zeitverschiebung erlöschen so die Kerzen in einer Zeitzone und werden in der nächsten entzündet. Dadurch entsteht eine weltweiteLichterkette, die in 24 Stunden einmal um die gesamte Erde leuchtet.

In mehr als 30 Jahren Kinder-und Jugendhospizarbeit im Deutschen Kinderhospizverein (DKHV e.V.) sind weit über 200 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene verstorben, die bundesweit durch den Verein bis zu ihrem Tod begleitet wurden. Dem DKHV e.V. ist es ein großes Anliegen, auch weiterhin an der Seite dieser Familien zu sein und sie in ihrer Trauer nicht allein zu lassen.Insbesondere die Advents-und Weihnachtszeit ist für die verwaisten Eltern herausfordernd, weiß Gabriele Leifeld, Koordinationsfachkraft im Ambulanten Kinder-und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter. Da persönliche Begegnungen aktuell oft nicht möglichsind, braucht es gute Alternativen für den Austausch mit anderen Betroffenen, um den Anliegen und Gedanken der Familien in einem geschützten Umfeld Raum zu geben. Die Kerzenlichter sind Ausdruck für die Unvergänglichkeit der Verbindung zwischen den Eltern und ihren Kindern. Sie stehen für Hoffnung und symbolisieren eine Brücke zwischen dem Leben und dem Tod.

Zum Verein: Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. (DKHV e.V.) wurde 1990 von betroffenen Familien gegründet. Der Verein ist Wegbereiter der Kinderhospizarbeit in Deutschland. Mit bundesweit 30 ambulanten Kinder-und Jugendhospizdiensten begleitet und unterstützt er Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und deren Familien. So auch in der Region über denambulanten Kinder-und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter.

Kontakt: Gabriele Leifeld, Tel.: 0151 65252265, Dessauer Straße 6, 33106 Paderborn, email: [email protected],www.deutscher-kinderhospizverein.de

Fotocredits: DKHV e.V.

Quelle: Ambulanter Kinder-und Jugendhospizdienst Paderborn-Höxter,

