Olsberg: TO GO (Essen zum mitnehmen) in der Kurpark Villa am 3. Advent 2020

Olsberg: Lockdown ab Montag? Essen TO GO in Olsberg – Kurpark Villa bietet Essen zu mitnehmen…

brilon-totallokal: Olsberg. Das Team der Kurparkvilla in Olsberg möchte IHNEN den 3. Advent etwas ganz besonderes bieten… Essen TO GO (Abholservice) Hier sehen SIE … was wir vorbereitet haben.

XL Burger de Lux mit hausgemachtem Rindfleisch Patty 11,80€

Sauerländer Edelhirsch Gulasch an Kräuterspätzle dazu Apfelrotkraut und Rotweinbirne 16,90€

Erbseneintopf von der grünen Erbse mit Kasslerfleisch und Mettwurst 6,50€

Grünkohl mit Sauerländer Kohlwurst an Rahmkartöffelchen 9,90€

Sauerländer geschnetzeltes vom Höhenvieh, hausgemachter Pasta, Gemüsestreifen 12,90€

