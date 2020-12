Agrarier wollen digital in Verbindung bleiben

Soester Agrarforum: Lehre und Forschung im Zeichen von Corona

brilon-totallokal: Corona bringt viele Veränderungen – dazu zählt auch, etablierte Pfade zu verlassen und Formen des Miteinander neu zu gestalten. So findet Anfang 2021 das Soester Agrarforum erstmals online statt. Der Soester Fachbereich Agrarwirtschaft und der Ehemaligenverband Susatia wollen mit Absolvent*innen, Freund*innen und Kooperationspartner*innen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung in Verbindung bleiben und digital über Lehre und Forschung im vergangenen Jahr sowie die Pläne für die Zukunft informieren. Los geht es am Freitag, 08. Januar 2021, um 9 Uhr.

In Verbindung bleiben und das Beste aus der Situation machen – damit könnte man die positive Grundhaltung vieler Agrarier überschreiben. So blickt Prof. Dr. Wolf Lorleberg, Dekan des Fachbereichs Agrarwirtschaft, den Umständen entsprechend zufrieden zurück: „Das vergangene Jahr hat der Gesellschaft viel abverlangt, so auch den landwirtschaftlichen Unternehmen und dem Hochschulbetrieb. Dennoch haben sich Studierende, Mitarbeiter- und Professorenschaft wacker geschlagen und sich schnell und effizient auf digitale Lehre sowie digitales Forschen und Arbeiten eingestellt.“

In Verbindung bleiben – das möchten der Fachbereich und der Ehemaligenverband Susatia mit Studierenden, ehemaligen Studierenden, Freunden und Förderern. Ein Agrarforum, wie traditionell zu Jahresbeginn in der Soester Stadthalle ausgerichtet, ist in diesem Jahr Corona-bedingt nicht möglich. Deshalb laden die Veranstalter zum „Soester Agrarforum 2021 Digital – Lehre und Forschung im Zeichen von Corona“ ein. Zunächst wird es einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr und die Pläne für die nahe Zukunft geben, es werden aktuelle Forschungsprojekte des Fachbereichs vorgestellt und Master-Studierende werden Kurzfilme zu ausgewählten unternehmensbezogenen Projekten zeigen. Im Anschluss daran wollen die Veranstalter ihren Gästen die Gelegenheit geben, sich in kleineren, jahrgangsbezogenen Chats auszutauschen.

Start des Soester Agrarforums Digital ist am Freitag, 08. Januar 2021, um 9 Uhr. Die Veranstaltung wird als Videokonferenz mit der Software Zoom durchgeführt. Für eine bessere Planung und, um die Zugangsdaten zur Videokonferenz erhalten zu können, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Interessierte schreiben eine Mail an [email protected] mit dem Betreff „Agrarforum 2021“. Für ein digitales Treffen mit ehemaligen Kommiliton*innen ist außerdem die Angabe des Jahrgangs erforderlich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 6. Januar 2021, 12 Uhr.

Bild: Foto ist vor Ausbruch der Corona-Pandemie entstanden.

Quelle: Sandra Pösentrup

