Gewinnübergabe Mit Rad zur Tat 2020

Unter besonderen Bedingungen überreichten Johannes Schröder und Eva Feldmann, nach einer herzlichen Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, am Samstag, 05.12.2020, die Gutscheine im Wert von insgesamt 1.000 € an die glücklichen Gewinner.

brilon-totallokal: Der Trend der letzten Jahre der Aktion „Mit Rad zur Tat“, die im Rahmen der städtischen Initiative BrilonBewegt durchgeführt wurde, setzte sich auch in diesem besonderen Jahr fort. Die Anzahl der Teilnehmer ist mit über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gleich geblieben. Durch die Anpassung der Teilnahmebedingungen hatten die Sponsoren sich jedoch eine größere Teilnahme erhofft. Aber leider mussten durch die Pandemie auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten stark heruntergefahren werden, sodass die Anpassung in diesem Jahr noch nicht viel Auswirkungen gehabt hat.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch blickte bei seiner Begrüßung in fünf glückliche Gesichter. „Mit Rad zur Tat hat sich in Brilon gut etabliert und ich freue mich sehr, dass dieses Jahr wieder so viele daran teilgenommen haben. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei den Sponsoren BIKE-CENTER Feldmann, EBike Store Schröder, den Krankenkassen AOK NordWest und der BARMER, die diese Gesundheitsinitiative bisher unterstützten und im nächsten Jahr auch noch mit einem neuen Marketingauftritt weiter verbessern möchten.“ freute sich Bürgermeister Dr. Christof Bartsch. Von ihm gab es noch, passend zur aktuellen Zeit, Mund- und Nasen-Schutzmasken mit dem städtischen Logo und Reimund Günter überreichte den Gewinnern Sattelschoner, einen weiteren Mund- und Nasenschutz sowie ein kleines Erste-Hilfe-Set für unterwegs. Die Teilnahme hat sich also richtig gelohnt.

Bild: Fünf von sieben Gewinnern (Bettina Hilkenbach, Leo Döring, Stephan Gerbracht, Margerita Jäger und Martina Flock) mit den Sponsoren und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch

