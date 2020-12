Besuch vom Nikolaus in Altenbrilon

brilon-totallokal: Wegen der Corona-Pandemie musste die Nikolausfeier im Haus Wiesengrund leider abgesagt werden. Doch der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen und kam trotzdem nach Altenbrilon.

Am Sonntag, den 06. Dezember 2020, fuhren der Nikolaus und Knecht Ruprecht in einer Kutsche durch Altenbrilon. Begleitet wurden die Beiden von Fackelträgern und Ordnern, die auf den Verkehr und die Abstandsregeln achteten. Auf den Bürgersteigen in Altenbrilon warteten die Kinder mit Ihren Eltern, um sich vom Nikolaus eine Gaben-Tüte mit einem Weckmann, Obst und Süßigkeiten abzuholen.

Der Heimatverein Altenbrilon bedankt sich bei allen Helfern, die diese gelungene Aktion mitgestaltet und möglich gemacht sowie bei den vielen gekommenen Familien und Gästen, die sich trotz des bescheidenen Wetters an der Aktion beteiligt haben.

Quelle: Stefan Elges – Heimatverein Altenbrilon 1950 e.V.

