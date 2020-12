Erstmalig als Halbjahresprogramm: Neues Programmheft der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg erscheint

Trotz Einschränkungen ein gewohnt breites Programm mit zahlreichen Online-Angeboten

brilon-totallokal: Am Montag, den 11. Januar 2021, startet die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg in das neue Frühjahrssemester. Im Sommer 2020 war aufgrund der aktuellen Situation zunächst nur ein Programmauszug im kleineren Format als gewohnt erschienen. „Viele unserer Teilnehmenden vermissen jedoch das gewohnte Programmheft, deshalb haben wir uns entschieden, zum Frühjahr 2021 erstmalig ein Halbjahresprogramm im Din-A4-Format zu veröffentlichen“, verrät Anika Schnieders, stellvertretende VHS-Leiterin. Trotz coronabedingter Einschränkungen können sich die Teilnehmenden auf ein bunt gemischtes Programm mit zahlreichen neuen Angeboten sowie bekannten „Klassikern“ freuen. Rund 480 Veranstaltungen gibt es zu entdecken, die Angebote richten sich wie gewohnt sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche.

Lernen von zuhause aus

Deutlich ausgebaut ist in diesem Programm der Bereich der digitalen Angebote. Diese ermöglichen zum einen eine Durchführung unabhängig von coronabedingten Einschränkungen und sind zum anderen auch für die Teilnehmenden bequem und einfach von zuhause aus durchzuführen. „Natürlich können Online-Angebote keine Präsenzkurse ersetzen, aber das flexible Lernen von zuhause aus kann z. B. durch fehlende Fahrzeiten auch durchaus Vorteile bieten“, so Friederike Gretsch, die als hauptamtlich-Pädagogische Mitarbeiterin das Programm mitgeplant hat. Ob ein Online-Styling-Kurs, die beliebten Online-Weinverkostungen, Yoga oder Dänisch: Angebote aus allen Programmbereichen finden sich im breiten Online-Kursprogramm.

Neu im Programm

Doch auch bei den Präsenzkursen gibt es einige interessante neue Formate zu entdecken: Ein Clown-Workshop zum Trainieren der eigenen Schlagfertigkeit, glutenfreie Kochkurse oder ein Yoga-Event mit Live-Musik: Die VHS setzt auch weiterhin auf neue Ideen und verknüpft diese mit bekannten Kursformaten wie langjährigen Sprach- und Sportkursen.

Auch für Kinder ist Einiges geboten im neuen Programm: Ferien-Workshops zum Comiczeichnen oder Kreieren von XXL-Seifenblasen, Karate- oder Entspannungskurse: Sowohl kreativ als auch sportlich können sich auch die jungen VHS-Teilnehmenden ausleben. Für die Generation 60+ gibt es neben den bekannten EDV-Kursen diesmal auch „Koch-und-Klön“-Kurse zum ungezwungenen Austausch.

Das neue Halbjahresprogramm wird ab dem 17.12.2020 verteilt und liegt an allen bekannten Stellen wie Banken, Geschäften und öffentlichen Institutionen aus. Zusätzlich können sich Interessierte natürlich auch wie bislang ein Exemplar in allen drei Geschäftsstellen abholen. Ebenso sind alle Kurse auch online unter www.vhs-bmo.de zu finden

Das neue Semester startet am Montag, den 11. Januar 2021. Sprachkurse beginnen eine Woche später ab Montag, den 18. Januar 2021. Interessierte können sich direkt telefonisch unter 02961-6416 (Brilon), 02992-1280 (Marsberg), 02962-3080 (Olsberg) oder online unter www.vhs-bmo.de zu den Kursen anmelden. Auch wenn aktuell keine Präsenzkurse stattfinden können, ist die VHS darauf vorbereitet, möglichst viele Kurse im Januar 2021 auch online zu starten.

