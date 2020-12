Verbrauchspreis für Trinkwasser 2021 stabil

Abrechnung: Niedrigere Mehrwertsteuer für komplettes Jahr 2020

brilon-totallokal: Meschede/Olsberg/Bestwig: Die Kundinnen und Kunden des heimischen Trinkwasserversorgers Hochsauerlandwasser GmbH (HSW) können für das Jahr 2021 mit stabilen Preisen rechnen. Sie zahlen damit weiter den für die Kommunen Meschede, Olsberg und Bestwig einheitlichen Verbrauchstarif von 1,34 Euro brutto pro Kubikmeter Trinkwasser sowie den nach der Anzahl der Wohneinheiten gestaffelten Systempreis: Der Brutto-Systempreis für ein Gebäude mit einer Wohneinheit liegt bei 137,39 Euro; für ein Gebäude mit zwei Wohneinheiten werden 186,61 Euro fällig.

Zudem wartet mit der Jahresverbrauchsabrechnung für das Jahr 2020 noch ein kleines „Bonbon“ auf Kundinnen und Kunden der HSW. Wer 2020 durchgehend von der HSW Trinkwasser bezogen hat, zahlt für den gesamten Jahresbezug nur den verringerten Mehrwertsteuersatz von fünf statt sieben Prozent. Hintergrund: Die Bundesregierung hatte im Frühsommer beschlossen, als “Konjunkturmaßnahme” gegen die Corona-Krise die Mehrwertsteuer für das zweite Halbjahr 2020 zu senken.

Um die Leistungsabrechnung zu vereinfachen, erfolgt die Abrechnung als so genannte “Dauerleistung” mit dem gesenkten Mehrwertsteuersatz von fünf Prozent. “Diese Besteuerungsmöglichkeit nutzen wir und reichen den Vorteil 1:1 an unsere Kundinnen und Kunden weiter”, so Geschäftsführer Christoph Rosenau. Die jeweiligen Einsparungen hängen dabei vom persönlichen Verbrauchsverhalten ab.

Um in den Genuss der Steuersenkung zu kommen, müssen Kundinnen und Kunden der HSW nichts weiter unternehmen. Die gesenkte Mehrwertsteuer findet sich automatisch in ihrer Jahresverbrauchsabrechnung wieder, die im Januar 2021 versendet wird.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH

