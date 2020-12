Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten stärkt ihre regionale Ausrichtung

Langjährige Mitarbeiter zu Prokuristen und Geschäftsführern ernannt

brilon-totallokal: Brilon. Büren. Salzkotten: Zum Jahresende unterstreicht die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten ihre regionale Ausrichtung. Zwei Marktgebietsleiter und der Leiter Firmenkunden werden zu Prokuristen ernannt – drei leitende, langjährige Mitarbeiter werden zum Geschäftsführer in den Tochtergesellschaften.

Als Prokuristen sind die Mitarbeiter berechtigt, die Genossenschaftsbank zusammen mit einem Vorstandsmitglied nach innen und außen zu vertreten. Mit der erteilten Prokura würdigten Vorstand und Aufsichtsrat den langjährigen Einsatz für das Unternehmen und drückten das gegenseitige Vertrauen aus.

Martin Herbst ist seit dem Jahr 2017 Leiter für das Marktgebiet Salzkotten. Benedikt Stiewe ist Leiter für das Marktgebiet Büren/Bad Wünnenberg. Marcus Knoche leitet seit 2018 das Firmenkundengeschäft der Volksbank. „Wir gratulieren Martin Herbst, Marcus Knoche und Benedikt Stiewe sehr herzlich zur neuen Vollmacht und sind überzeugt, dass sie sich auch weiterhin für die positive Entwicklung unserer Bank engagieren werden“ sind sich die Vorstände Karl-Udo Lütteken und Thorsten Wolff einig.

Die Bank ist damit in ihren drei Marktgebieten mit jeweils einem Prokuristen vertreten und unterstreicht dadurch ihre regionale Verankerung sowie die Bedeutung des Unternehmens-/Firmenkundengeschäfts.

Weiterhin hat die Bank im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung als regionaler und digitaler Partner, zwei Tochterunternehmen gegründet. Jens Peter Rummel, Leiter Unternehmenssteuerung, wird Geschäftsführer der Volksbank BBS Immobilienbesitz GmbH. Diese Gesellschaft bündelt eigene Immobilienaktivitäten der Volksbank. Bernhard Funke, langjähriger Prokurist und Leiter Unternehmenskundenbetreuung, übernimmt die Geschäftsführung der Volksbank BBS Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit hat die Volksbank in den letzten Jahren mehrere Beteiligungen an erneuerbaren Energien vorgenommen. Weitere Investitionen zur Stärkung der Nachhaltigkeit und Ertragskraft der Bank sind geplant. Diese Beteiligungen werden in der Volksbank BBS Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG zusammengeführt.

Andreas Decker, Leiter Vertrieb, wird zum Geschäftsführer von gleich zwei Tochtergesellschaften ernannt. Diese bestehen bereits seit längerer Zeit und wurden bislang durch die Vorstände vertreten. Andreas Decker wird, neben dem Vorstand Thorsten Wolff, Geschäftsführer der Tochtergesellschaften, der HFC Hochsauerland Finanz Center GmbH und Volksbank BBS Immobilien GmbH. Das HFC Hochsauerland Finanz Center ist ein bankeigener Versicherungsmakler, der in Ergänzung zu dem Verbundpartner R+V Versicherung agiert. Die Volksbank BBS Immobilien GmbH ist als klassischer Immobilienmakler für die Mitglieder und Kunden der Volksbank tätig.

In der Gründung der Tochtergesellschaften spiegeln sich die strategischen Geschäftsfelder der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten wider und unterstreichen die zukunftsorientierte Ausrichtung der Bank. „Wir freuen uns ebenso, dass die langjährigen und hoch anerkannten Führungskräfte Andreas Decker, Bernhard Funke und Jens Peter Rummel diese zusätzliche Verantwortung übernehmen und die Geschäftsleitung der Bank damit erweitern“, betont Vorstand Thorsten Wolff.

Bild oben: Die neuen Geschäftsführer der Tochtergesellschaften: Bernhard Funke, Jens Peter Rummel, Andreas Decker – Vorstände: Karl-Udo Lütteken und Thorsten Wolff

Fotocredits: Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Quelle: Iris Stockfleth – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

