Land stockt Mittel für Wiederbewaldung und Schadensbewältigung im Wald auf

brilon-totallokal: Heimischer Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff begrüßt deutliche Erhöhung des Haushaltsansatzes für die Förderung im Rahmen der „Extremwetter-Richtlinie“

In seiner letzten Plenarsitzung im Jahr 2020 hat der Düsseldorfer Landtag heute einer Aufstockung der Mittel für Schadensbewältigung im Wald und der Wiederbewaldung zugestimmt. Auf Antrag der regierungstragenden Fraktionen von CDU und FDP wird der Haushaltstitel für die Förderung nach der sogenannten „Extremwetter-Richtlinie“ des Landes im Jahr 2021 nochmals mit 50 Millionen Euro mehr ausgestattet. Dazu erklärt der heimische Landtagsabgeordnete Matthias Kerkhoff: „Der Wald ist nicht nur ein wichtiger Klimaschützer, sondern auch besonders landschaftsprägend für unsere Heimat. Leider zeigt ein aktueller Blick in unsere heimischen Wälder, wie stark Borkenkäfer, Dürre und Sturm ihm zuletzt zugesetzt haben. Durch das daraus resultierende Überangebot an Holz und die Kosten für die Wiederbewaldung haben auch unsere Waldbauern große Herausforderungen zu bewältigen. Als Land unterstützen wir sie dabei finanziell im Rahmen der „Extremwetter-Richtlinie“. So werden beispielsweise die bestands- und bodenschonende Flächenräumung, die Aufarbeitung abgestorbener Nadelbäume und die nachfolgende Wiederaufforstung gefördert.

Bereits in diesem Jahr konnten für diese wichtigen Maßnahmen rund 36 Millionen Euro Förderung ausgezahlt werden. Die starke Nachfrage, gerade in Folge von Vereinfachungen im Antragsverfahren, hat aber auch dazu geführt, dass die vorgesehenen Fördermittel im Rahmen der Extremwetter-Richtlinie für das Jahr 2020 Ende November ausgeschöpft waren. In der Folge haben wir uns sehr für eine bürokratiearme Lösung dieser Situation stark gemacht. Heute hat der NRW-Landtag nun einer Erhöhung der Fördersumme für die Extremwetter-Richtlinie im Haushalt 2021 auf insgesamt 83 Millionen Euro zugestimmt. So können wir sicherstellen, dass die bereits in 2020 beantragen Maßnahmen im kommenden Jahr bewilligt werden und ausreichende Mittel für die Fortsetzung der wichtigen Maßnahmen für 2021 bereit stehen. Diese Aufstockung ist ein klares Zeichen an unsere Waldbauern und Forstbetriebe, dass wir Ihnen als Land weiter zur Seite stehen. Ihre Arbeit für den Erhalt unseres Ökosystems Wald ist nicht hoch genug einzuschätzen und ich möchte allen Waldbauern ganz herzlich für ihren tagtäglichen Einsatz danken!“

Quelle: Matthias Kerkhoff MdL

