Promotionskolleg für angewandte Forschung in NRW errichtet

FH-Rektor Schuster: Große Chance für unsere Masterabsolvent*innen

brilon-totallokal: Mit der ersten Video-Trägerversammlung ist jetzt das Promotionskolleg für angewandte Forschung in Nordrhein-Westfalen (PK NRW) errichtet worden. Zukünftig sollen dort in enger Verbindung mit den Hochschulen in NRW hervorragende Masterabsolventinnen und Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten ihr Promotionsvorhaben realisieren. Den Doktorgrad soll das PK NRW verleihen.

Die Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen haben derzeit kein eigenes Promotionsrecht. „Unsere Masterabsolvent*innen konnten bislang im Rahmen einer kooperativen Promotion in Zusammenarbeit mit einer Universität den Doktortitel erlangen“, berichtet Rektor Prof. Dr. Claus Schuster.

Mit dem Zustimmungserlass des NRW Wissenschaftsministeriums und der Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung zur Errichtung des PK NRW durch alle 21 Mitgliedshochschulen ist nun ein bedeutender Meilenstein für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW), wie Fachhochschulen jetzt auch genannt werden, erreicht. “Die Fachhochschulen und auch die Fachhochschule Südwestfalen leisten exzellente Forschungsarbeit. Allein im letzten Jahr hat unsere Hochschule 12,5 Millionen Euro an Drittmitteln für Forschungsprojekte eingeworben und unterstützt damit die Wirtschaft und den Wissenschafts- und Innovationsstandort Nordrhein-Westfalens. Mit dem neuen Promotionskolleg können wir unseren wissenschaftlichen Nachwuchs nun noch besser fördern und stärken gleichzeitig unsere Rolle als wichtiger Akteur in der Wissenschaftslandschaft “ freut sich Schuster.

Im Zusammenwirken mit den Fachhochschulen bietet das PK NRW seinen Doktorand*innen Promotionsprogramme mit verschiedenen Qualifizierungselementen an. Dazu gehört neben Publikationen in Zeitschriften und Vorträgen bei Konferenzen, Methodenworkshops und fachlichen Vertiefungen auch die Vorbereitung auf eine Berufstätigkeit innerhalb oder außerhalb des Wissenschaftssystems. Durch die hochschulübergreifende Zusammenarbeit von Professor*innen der Fachhochschulen und der Universitäten sowie Promovierenden des PK NRW wird die Forschungskompetenz der Fachhochschulen gebündelt und der wissenschaftliche Nachwuchs in eine vielfältige und lebendige Forschungsumgebung eingebunden.

Prof. Dr. Martin Sternberg, frisch gewählter Gründungsvorsitzender des PK NRW, erklärt: „Mit seinen derzeit acht fachlichen Abteilungen hat das PK NRW zum Ziel, im Zusammenwirken mit den Mitgliedshochschulen die Voraussetzungen für Promotionen am Promotionskolleg NRW zu schaffen und das Promotionsrecht auszuüben“.

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

