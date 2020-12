REMBE® schützt kleines und großes Leben

1.354 Euro für die Paderborner Kinderklinik

brilon-totallokal: Brilon/Paderborn. Unter dem Motto „REMBE® Charity“ engagiert sich das Briloner Unternehmen REMBE® GmbH Safety + Control schon länger für wichtige soziale Einrichtungen, wie z.B. das Briloner Krankenhaus oder eine Kinder- und Behindertenhilfe in Rumänien. Jetzt haben Geschäftsführer Stefan Penno und Personalleiter Timo Liese erstmals auch die Kinderklinik St. Louise mit einer Spende unterstützt: „Die Paderborner Kinderklinik ist für viele Familien eine wichtige Anlaufstelle, wenn es um die Gesundheit ihrer Kinder geht. Und eine gute Versorgung in unserer Region ist uns eine Herzensangelegenheit“, betont Stefan Penno. Die Spende in Höhe von 1.354 Euro geht zugunsten der kleinsten Patienten in der Kinderklinik, den „Frühchen“ auf der Frühgeborenen-Intensivstation.

In dem Spendenportal betterplace.org hatte die Kinderklinik Unterstützer gesucht, um wichtige Entspannungshilfen für die Frühgeborenen anschaffen zu können. „Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die dazu beitragen, dass die Babys besser zu Ruhe kommen können, z.B. besondere Lagerungshilfen, Abdeckungen für die Inkubatoren oder Audiosysteme, um beruhigende Musik oder die Stimme der Eltern vorspielen zu können“, erklärt Oberärztin Viola Schulze. „Diese vermeintlichen Kleinigkeiten tragen dazu bei, dass sich der Stress der Babys reduziert, sich Herzfrequenz und Beatmung stabilisieren und die Kinder so schneller und besser gesund werden. Doch um diese wichtigen Extras finanzieren zu können, sind wir auf engagierte Unterstützer angewiesen, die uns mit einer Spende helfen – so wie die Firma REMBE®.“

Timo Liese hatte das Spendenprojekt online entdeckt und beschlossen, diesem Hilfeaufruf nachzukommen: „Ich konnte schnell davon überzeugen, dass unser Engagement in Form einer Spende bei diesem wichtigen Thema genau an der richtigen Stelle ankommt. Wir haben dann kurzerhand beschlossen, die komplette noch ausstehende Summe für die Anschaffungen zu übernehmen. Daher der besondere Spendenbetrag in Höhe von 1.354 Euro. Unkompliziert etwas Gutes tun – darum geht es uns“, erklärt Liese. Das Team der Kinderklinik freut sich riesig: „Dass unser Wunsch so schnell erfüllt wird, ist wirklich klasse“, betont Gaby Grobbel, Teamleiterin auf der „Frühchen-Station“.

Wer die Paderborner Kinderklinik zur Weihnachtszeit ebenfalls unterstützen möchte, findet alle nötigen Infos unter www.st-louise.de/spenden.

Bild: Von links: Dr. Frank Dohle (Oberarzt), Timo Liese (Personalleiter REMBE®) und Larissa Hanses (Schichtleiterin der Frühgeborenen-Intensivstation an der Kinderklinik St. Louise in Paderborn)

