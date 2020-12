Wiese: Schnellbuslinie S10 nach Paderborn muss bleiben!

In einem Brief an den Verbandsvorsteher des Nahverkehrsverbundes Paderborn / Höxter und Kreisdirektor des Kreises Paderborn, Dr. Ulrich Conradi, hat der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese sein Befremden über beabsichtigte Planungen einer Einstellung der Schnellbuslinie (S10) zum Juli 2021 zum Ausdruck gebracht.

brilon-totallokal: „Eine so gefragte Verbindung in den Hochsauerlandkreis zur Disposition zu stellen, ist aus meiner Sicht nur sehr schwer nachzuvollziehen. Heute verbindet die Schnellbuslinie zwei starke Wirtschaftsräume und ermöglicht eine gute Erreichbarkeit der Universitätsstadt Paderborn. Dies durch kurzsichtige Entscheidungen aufs Spiel zu setzen, ist befremdlich“, so Wiese in seinem Schreiben.

Er begrüßt darüber hinaus das einstimmige parteiübergreifende Votum des Wirtschaftsausschusses des Hochsauerlandkreises unter Vorsitz von Peter Newiger (SPD) für den Erhalt der Schnellbuslinie über den Juli 2021 hinaus, ebenso die Initiative der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Brilon für eine Resolution zum Erhalt der S10. „Gerne rege ich an, hierzu in einen vertieften Austausch zu treten, um Möglichkeiten zu finden, die einen Erhalt der Schnellbuslinie über den Juli 2021 hinaus gewährleisten“, so Wiese abschließend in seinem Brief an Kreisdirektor Dr. Conradi.

