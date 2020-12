Alpencup Nordische Kombination

Am vergangenen Wochenende fand in Seefeld/AUT der erste Alpencup der Wintersaison statt. Hierbei gingen vom Skiklub Winterberg Marie Naehring und Lenard Kersting an den Start

brilon-totallokal: Mit einem hervorragenden Rennen sicherte sich Lenard Kersting den 2. Platz und somit gleich im ersten internationalen Wettkampf seine erste Podestplatzierung in diesem Winter. Auf Platz 25 nach dem Springen gelegen, stürmte er mit absoluter Laufbestzeit über die 10km nach vorne und lag am Ende nur 1,9 Sekunden hinter dem Sieger Samuel Lev/ITA. Platz 3 belegte Simon Mach vom TSV Buchenberg. Gerade Lenard‘s Laufstärke ist nach seiner Verletzung im Sommer sicher hervorzuheben, lief er doch über 35 Sekunden schneller als der zweitschnellste Läufer des Feldes. Am zweiten Tag, mit einer im Juniorenbereich verkürzten Strecke von 5km, erreichte er Platz 11 und kam wiederum mit Laufbestzeit ins Ziel.

Eine ganz starke Laufleistung zeigte auch Marie Naehring, die in der Damenkonkurrenz ebenfalls am Sonntag Bestzeit lief. Sie erreichte an beiden Wettkampftagen einen insgesamt guten 9. Platz im Endergebnis.

Bild oben: Lenard mit Startnummer 34 beim Lauf in Seefeld

Fotocredits: Jens Gneckow, Skiklub Winterberg

Quelle: Steffen Tepel, Fachwart Nordisch

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon