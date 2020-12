Corona-Virus: 65 Neuinfizierte, 66 Genesene, 43 stationär

Corona-Hotline über die Feiertage geschlossen

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 23. Dezember, 9 Uhr, vermeldet das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises 65 Neuinfizierte und 66 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 126,6 (Stand 23. Dezember, 0 Uhr).

Damit sind es aktuell 363 Infizierte, 3.409 Genesene sowie 3.837 bestätigte Fälle. Stationär werden 43 Personen behandelt, acht intensivmedizinisch und davon wird eine Person beatmet. Am 20. Dezember ist eine 80-jährige Frau aus Bestwig verstorben und am 22. Dezember eine 77-jährige sowie eine 91-jährige Frau aus Bestwig. Insgesamt sind es somit 65 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Das Kreisgesundheitsamt arbeitet auch im Fallmanagement und in der Kontaktpersonennachverfolgung über die Feiertage im Rahmen der Corona-Pandemie. Die Corona-Hotline und die Impf-Hotline sind von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 27. Dezember, und von Donnerstag, 31. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, nicht erreichbar. Grund hierfür ist eine sehr niedrige Anfragezahl in den vergangenen Wochen bzw. Tagen.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden

Arnsberg (71),

Bestwig (53),

Brilon (21),

Eslohe (12),

Hallenberg (3),

Marsberg (29),

Medebach (3),

Meschede (84),

Olsberg (7),

Schmallenberg (54),

Sundern (21) und

Winterberg (5)

