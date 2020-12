“HEUTE” – Heiligabend 2020 ab 15:00 Uhr – Krippenspiel Brilon 2020 “ONLINE” gestaltet von den Kommunionkindern der Engelbertschule

Die mitfeiernden Kinder haben als Gottesdienstbesucher während der gesamten Dauer Masken getragen.

brilon-totallokal: Liebe Zuschauer, liebe Familien, liebe Kinder!

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Wort-Gottes-Feier und das Krippenspiel unter Einhaltung der zu dem Zeitpunkt der Aufnahme am 28.11.2020 geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gefilmt wurden.

Der Mindestabstand von 1,5m sowie beim Singen von 2m wurde durchweg eingehalten. Durch die Kameraführung kann es ggf. ein anderes Bild abgeben, aber seien Sie gewiss, wir sind verantwortungsvoll mit der derzeitigen Situation umgegangen.

Weiterhin wurden in der Andacht in der Nikolaikirche die aktuellen Vorgaben zum Gottesdienstbesuch des Erzbistums Paderborn beachtet. Die mitfeiernden Kinder haben als Gottesdienstbesucher während der gesamten Dauer Masken getragen. Bei den Liedern in der Kirche wurde bewusst auf Gesang verzichtet.

Es spielten für Euch und Sie:

Maria und Josef Marie und Felix Nieder

Erzählerin und Erzähler Greta Isenberg und Tobias Urban

Wirtin und Wirtsleutepaar Helena Gierth, Nele Kannengießer und Johannes Kraft

Hirtenmädchen Lea Klaholz, Emma Klose und Mia Vorderwülbecke

Engel Elisa Berlinger, Stella Finger, Jelena Marjevic, Jette Thelen

Stern Charlotte Schreckenberg

Die Heiligen drei Könige Frederik Dohle, Lara Schumacher, Lars Kruse

Flötenspiel im Hintergrund Amelie Dohle und Mathilda Isenberg

Wir bedanken uns

bei Frau Thurau-Stoeck für die Vorbereitung und Begleitung der Wort-Gottes-Feier

bei Lukas Kürmann für das Orgelspiel

bei Küster Herr Steffen für sämtliche Hilfen in der Not

bei der Familie Lüke, Hiebammen Hütte, für die Bereitstellung der tollen Örtlichkeiten

bei SportPoint für das Sponsoring der Masken

bei Ulli Trommer von www.brilon-totallokal.de für den Dreh und die gute Zusammenarbeit

bei dem Ordnungsamt der Stadt Brilon für die Beantwortung sämtlicher Fragen rund um das Thema Corona

Musik:

„Gloria in Excelsis Deo“

volkstümlich, arrangiert von Simone Sommerland, Karsten Glück & Die Kita-Frösche, 2013,

Die Lamp und Leute Entertainment GmbH, Nr. 27 aus „Die 30 besten Kirchenlieder für Kinder“

„Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah“

Text: Hans-Jürgen Netz

Musik: Reinhard Horn (www.reinhardhorn.de)

Aus Heft/CD “Auf einmal ist uns der Himmel ganz nah”

(c) KONTAKTE Musikverlag, 59557 Lippstadt – www.kontakte-musikverlag.de

Die Kommunionkinder der St. Engelbert Grundschule Brilon wünschen Euch und Ihnen besinnliche Weihnachten!

Bleiben Sie gesund!

PS: Ein letzter Hinweis, um evtl. Spekulationen zu umgehen: „Maria und Josef“ sind ein Zwillingspärchen.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon