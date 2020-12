Krankenhauseinweisungen im Hochsauerlandkreis

Kreislauferkrankungen weiterhin häufigste Ursache

brilon-totallokal: Wenn es um Einweisungen ins Krankenhaus geht, sind Kreislauferkrankungen im Hochsauerlandkreis nach wie vor die mit Abstand häufigste Ursache. 4.341 AOK-Versicherte mussten deshalb stationär in Kliniken in Westfalen-Lippe aufgenommen werden. Dies teilte heute die AOK NordWest auf Basis aktueller Auswertungen mit. Die Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen in 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 29.125 (2018: 28.310) AOK-versicherte Patienten im Hochsauerlandkreis mussten im Krankenhaus behandelt werden. 33,4 Prozent der Einweisungen betrafen Patientinnen und Patienten über 65 Jahre. „Außerdem wurden rund 14 Prozent mehr Frauen (15.512) im Krankenhaus behandelt als Männer (13.613)“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Hinter den Kreislauferkrankungen lagen als Ursache für einen Krankenhausaufenthalt an zweiter Stelle Krankheiten des Verdauungssystems (3.005), gefolgt von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (2.856). Außerdem wurden Patienten wegen Verletzungen, Vergiftungen (2.514) und Krankheiten des Atmungssystems (2.214) ins Krankenhaus eingewiesen.

Auffällig ist, dass bei psychischen Störungen 23 Prozent mehr Männer (1.068) als Frauen (865) betroffen sind. Wegen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems werden hingegen 24 Prozent mehr Frauen (1.582) als Männer (1.274) ins Krankenhaus eingewiesen.

Die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus liegt bei 5,1 Tagen bei Krankheiten des Verdauungssystems, 6,9 Tagen bei Krankheiten des Atmungssystems, 7,2 Tagen bei Krankheiten des Kreislaufsystems sowie 7,3 Tagen bei Verletzungen, Vergiftungen. Patienten mit psychischen Erkrankungen bleiben allerdings durchschnittlich 21,1 Tage stationär.

