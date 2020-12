Neue Schiedsfrau in Brilon

Am 21.12.2020 wurde Frau Christiana Kretzschmar im Beisein von Herrn Bürgermeister Dr. Christof Bartsch von Amtsgerichtsdirektor Hans-Werner Schwens vereidigt und in ihr Amt eingeführt.

brilon-totallokal: Zeitgleich wurde der bisherige Schiedsmann Hellmut Roitsch nach seiner 10-jährigen ehrenamtlichen Amtszeit verabschiedet.

Der Vereidigung von Christiana Kretzschmar vorangegangen war bereits am 8. Oktober 2020 ihre Wahl durch den Rat der Stadt Brilon, dem Frau Kretzschmar bis zur diesjährigen Kommunalwahl selber rund 26 Jahre angehörte.

Frau Kretzschmar ist die erste Frau, die dieses Ehrenamt in der Stadt Brilon ausübt. In den kommenden 5 Jahren wird sie ehrenamtlich im Dienst von Justitia stehen und sich um die außer- und vorgerichtliche Streitschlichtung in bestimmten privat- oder strafrechtlichen Angelegenheiten kümmern.

Ihr Schiedsamtsbezirk besteht in der Kernstadt aus dem Kreuziger und dem Niederen Quartal sowie aus den Ortsteilen Alme, Bontkirchen, Brilon-Wald, Gudenhagen-Petersborn, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Nehden, Radlinghausen, Rösenbeck, Thülen und Wülfte.

Ihr zur Seite steht Herr Volker Elias als Schiedsmann für den Schiedsamtsbezirk 1 (Derkeres und Oberes Quartal in der Kernstadt sowie die Ortsteile Altenbüren, Esshoff, Rixen und Scharfenberg), der sein Amt bereits seit 2015 ausübt und vom Rat der Stadt Brilon für eine weitere Amtszeit von 5 Jahren wiedergewählt wurde.

Frau Kretzschmar übernimmt den Schiedsamtsbezirk von Herrn Hellmut Roitsch aus Petersborn, der auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausgeschieden ist. Zehn Jahre lang hat Herr Roitsch mit seiner ruhigen und besonnenen Art dafür gesorgt, dass nicht jeder Rechtsstreit vor Gericht gelandet ist. Dafür wurde ihm von Herrn Dr. Bartsch und Herrn Schwens zum Abschluss herzlich gedankt.

