Brückenbau im Sauerland

Bahnbrücke Eisenbahnüberführung Neger

Brilon-totallokal: Bei Brunskappel wurde eine neue Bahnbrücke über das Flüsschen Neger gebaut

Sie ersetzt eine alte Gewölbebrücke von 1906. Am 15. April wurde nach öffentlicher Ausschreibung der DB Netz AG unter 11 Bietern der Auftrag an die Fa. Josef Knoche GmbH in Dorlar vergeben. Die Kosten für den Rück- und Neubau betragen ca. 1,4 Mio. Euro. Für die Eisenbahnüberführung EÜ wurden etwa 300 Kubikmeter Beton und 50 Tonnen Stabstahl verbaut.

Vom 21. August 2020 bis Mitte Dezember ruhte der Zugverkehr zwischen Bestwig und Winterberg. Busse übernahmen den Ersatzverkehr. Nun geht es wieder mit der Bahn auf der landschaftlich schönen Strecke RE 57 nach Winterberg.

Quelle (Text und Bild): Dieter Frigger

