Diebe bleiben draußen

Feuerverzinkte Metallzaunsysteme vereinen Einbruchschutz, Witterungsbeständigkeit und optische Finesse

brilon-totallokal: Die Installation von Rollläden, Kameras und Sicherheits-Schließanlagen ist eine gängige Maßnahme, um das Zuhause vor unerwünschten Besuchern zu schützen. Und das zu Recht, immerhin reißt die Zahl der Einbruchversuche nicht ab: Alle drei Minuten probieren Diebe statistisch gesehen, in fremde Häuser einzudringen. Wer ihnen bereits an der Grundstücksgrenze ein zusätzliches Hindernis in den Weg legen und potenzielle Eindringlinge von vornherein auf Abstand halten möchte, setzt auf einen Gartenzaun, der zuverlässige Robustheit mit hoher Witterungsbeständigkeit und einer langanhaltend überzeugenden Optik vereint.

Zaunsysteme aus Holz punkten zwar durch ihren naturbelassenen Look, sind aber mit einigem Pflegeaufwand verbunden, um Wind und Wetter dauerhaft standhalten zu können. Anders verhält es sich mit Varianten aus Metall, die nicht nur eine hohe Resistenz gegen Sonne, Regen und Minusgrade aufweisen, sondern auch noch um einiges stabiler daherkommen als ihre hölzernen Pendants. Je nach Sicherheitsanspruch und persönlichem Geschmack stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: Grundbesitzer können zwischen Doppelstabmatten, Stab- oder Ziergitterzäunen wählen und diese darüber hinaus mit einer Pulverbeschichtung in der jeweiligen Wunschfarbe versehen lassen. So kann das Zaunsystem entweder als Eyecatcher im Außenbereich bunte Akzente setzen oder sich dank dezenteren Farbnuancen homogen in das Gesamtbild des Grundstücks eingliedern.

Besonders feuerverzinkte Metallzäune, die mit einem schützenden Metallmantel überzogen sind, bieten besten Korrosionsschutz und garantieren somit ein Zaunleben lang Sicherheit, Funktionalität und ein ansprechendes Äußeres. Wer beim Kauf auf das RAL-Gütesiegel „Metallzauntechnik“ vertraut, profitiert von der Gewissheit, dass die Verarbeitung und Montage der Produkte einer ständigen, unabhängigen Qualitätskontrolle unterliegen. Auch was die individuelle Beratung anbelangt, ist man bei RAL-geprüften Zaunbau-Unternehmen an der richtigen Adresse. Alles Wissenswerte zum Thema und eine Liste der Mitgliedsunternehmen der RAL-Gütegemeinschaft gibt es unter www.guetezaun.de und www.ral.de. Mehr auch unter www.gardenplaza.de.

Bild: Statistisch gesehen findet in Deutschland alle drei Minuten ein Einbruchversuch statt. Wer potenziellen Eindringlingen schon an der Grundstücksgrenze eine Hürde in den Weg legen möchte, setzt auf robuste Metallzaunsysteme.

Fotocredits: epr/RAL Gütegemeinschaft Metallzauntechnik/Gust. Alberts GmbH & Co. KG

Quelle: Gütegemeinschaft Metallzauntechnik e.V

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon