Eine Frage des Lichts – Gute Beleuchtung spielt eine wichtige Rolle für die Gesundheit

Seit der Pandemie arbeiten immer mehr Menschen im Homeoffice.

brilon-totallokal: Auch die sozialen Einschränkungen führen dazu, dass wir viel Zeit zu Hause verbringen – häufig vor dem Fernseher, PC und Co. Bildschirmarbeit und der Aufenthalt in Räumen mit schlechter Beleuchtung beanspruchen dabei unsere Augen. Doch obwohl die Sehfähigkeit ein so wichtiger Faktor im täglichen Leben ist, kümmern wir uns oft zu wenig um sie. „Schlechte künstliche Beleuchtung kann sich nachteilig auf die Lebensqualität auswirken und zu gestörtem Schlafmuster, Augenbeschwerden und sogar Kopfschmerzen führen.

Die Wahl der richtigen Beleuchtung ist daher sehr wichtig”, so Andrew Stockman, Professor am Institut für Augenheilkunde am University College London (UCL). Doch oft wissen wir gar nicht, worauf wir bei Lichtquellen achten sollten. Signify hat mit „EyeComfort“ als erstes Unternehmen einen eigenen Standard mit festgelegten Kriterien für seine Philips LED-Lampen und -Leuchten entwickelt. Diese umfassen Faktoren, die den Augenkomfort beeinflussen können. Dazu gehören Flimmer-, Stroboskop- und Blendungseffekte, Farbwiedergabe sowie das Dimmverhalten. Die Flimmer- und Stroboskopeffekte können bei herkömmlichen Lampen zu verschiedenen Beschwerden führen. Die „EyeComfort“ LED-Produkte von Philips ermöglichen dagegen ein entspanntes Sehen und sind im Handel durch das „EyeComfort“-Logo einfach erkennbar.

Weitere Informationen gibt es unter www.philips.com/eyecomfort.

Bild: Die Arbeit am Bildschirm oder mit Dokumenten beansprucht die Augen stark, eine gute Beleuchtung ist im Homeoffice deshalb besonders wichtig.

Fotocredits: epr/Signify

Quelle: Signify GmbH

