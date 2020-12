Sauber, frisch und vitalisierend

Hochwertige Dusch-WCs setzen Hygiene-Standards und Design-Highlights im Bad

brilon-totallokal: Das Badezimmer nimmt eine stetige Entwicklung hin zu einem Ort des Wohlfühlens und des Verweilens. Ein Element kommt dabei allerdings immer etwas zu kurz: das WC. Doch auch hier gibt es hochwertige Möglichkeiten, in Sachen Hygiene und Designstärke eine ganz neue Stufe zu erreichen.

Sogenannte Dusch-WCs sorgen dafür, dass auch weit weniger mit Komfort in Verbindung gebrachte Alltags-Bedürfnisse wie etwa der Toilettengang mit einem frischen und sauberen Gefühl enden. Ein besonderes Modell ist das ViClean-I 100 von Villeroy & Boch. Denn das wandhängende Dusch-WC vereint auf innovative Weise die Funktionen von Toilette und Bidet – und lässt auch in Sachen Design und Bedienkomfort keine Wünsche offen, während sich bei herkömmlichen Dusch-WCs Funktionalität und optische Ansprüche oftmals ausschließen.

Das Geheimnis:

Die ausgeklügelte Technik ist beim ViClean-I 100 nicht im Sitz, sondern in der Keramik verbaut. So wird eine schlanke Linienführung inklusive eines ultraflachen Sitzes gewährleistet, während die Nutzer auf keinen Komfort verzichten müssen. Die Bedienung erfolgt dabei ganz bequem per Fernbedienung oder App für das Smartphone. Dabei gibt es die Wahl zwischen Gesäß- und Ladydusche – und das in verschiedenen Ausführungen wie etwa als sogenannter HarmonicWave-Duschstrahl. Dank der Kombination aus schwingender und rotierender Wasserbewegung sorgt dieser für eine besonders gründliche Reinigung und wir fühlen uns vitalisiert und erfrischt. Auch Wassertemperatur, -Strahlstärke und Duschdüsenposition sind auf individuelle Bedürfnisse einstellbar. Damit nicht genug: Aufgrund cleverer Technologie reinigt sich die Duschdüse selbsttätig vor und nach jeder Anwendung, bei Nichtbenutzung ist sie zudem unsichtbar. Die schmutzabweisende Oberfläche CeramicPlus erleichtert zudem die Reinigung des WCs. Für noch mehr Hygiene lässt sich mit der QuickRelease Technologie im Handumdrehen der WC-Sitz abnehmen und wieder aufsetzen. Das ViClean-I 100 gibt es neben klassischem Weiß auch in außergewöhnlichem Schwarz – für einen Hingucker im Bad, der höchsten Designansprüchen gerecht wird.

