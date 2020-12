Begehrte Begleiter für die kalte Jahreszeit

Stylische Winterbekleidung sorgt für den Unterschied in der weißen Pracht

brilon-totallokal: Ob beim Rodeln auf dem kleinen Hügel vor dem Haus oder bei einem Spaziergang durch die verschneite Stadt: Ganz gleich wo wir unseren Winter verbringen – mit der richtigen Bekleidung kann die kalte Jahreszeit kommen! Figurbetonte Schnitte, edle Farbkombinationen und hochwertige Materialien sorgen auch bei alltäglichen Aktivitäten für eine zuverlässige Kombination aus Style und Funktion und stärken das Selbstvertrauen.

Wer sich einen femininen, funktionalen Look wünscht, der nicht nur auf der Piste, sondern auch in der Stadt den Unterschied macht, der findet in der neuen Winter-Kollektion der INTERSPORT Exklusivmarke McKinley Safine eine große Auswahl an verschiedenen Designs. Die in diversen Farbvarianten erhältliche Softshellhose Dalia mit integriertem Schneefang rundet jedes Outfit ab. Atmungsaktives VENTMAX Stretchmaterial bietet dabei Schutz vor Wind und Nässe, während Active Fit und vorgeformte Kniebereiche größtmögliche Bewegungsfreiheit verleihen. Passend dazu gibt es den schmal geschnittenen Midlayer Donya, der nicht nur gut aussieht, sondern dank DRY PLUS Feuchtigkeitsmanagement auch besonders warmhält.

Die gleiche Funktion erfüllt auch Fleecerolli Dora – seine Antipilling-Ausrüstung verhindert darüber hinaus die unliebsame Knötchenbildung nach mehrmaligem Tragen. Um auch bei rauen Wetterbedingungen den ganzen Tag über warm und trocken zu bleiben, bieten sich die auffällig designten Schneejacken Grace und Giuliana an. Mit praktischen Extras wie einer abnehmbaren Kapuze, einem Schneefang und Daumenlochmanschetten vereinen sie Wärme und Stil für alle, die im Winter gerne an der frischen Luft unterwegs sind. Mehrere Außen- und Innentaschen bieten Handy, Sonnenbrille und Co einen sicheren Aufbewahrungsort. Damit auch Ohren und Hände nicht frieren, dürfen Handschuhe sowie Stirnband oder Mütze nicht fehlen. Neben einer Extraportion Komfort bieten sie zuverlässigen Schutz und gelten als begehrter Begleiter für die kalte Jahreszeit – egal ob beim Rodeln oder einer Wanderung durch den Schnee.

Mehr bei einem der über 700 INTERSPORT-Händler in ganz Deutschland oder unter www.intersport.de.

Bild: Die neue Winter-Kollektion der INTERSPORT Exklusivmarke McKinley Safine sorgt für einen femininen, funktionalen Look.

Fotocredits: epr/INTERSPORT

Quelle: INTERSPORT Deutschland eG McKINLEY

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon