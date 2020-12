Fabelhafter Fassadenanstrich

Innovative Silikatfarben verleihen der Gebäudehülle eine tolle Optik

brilon-totallokal: Die vergangenen Jahre haben auf unserem Grundstück Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt erscheint die Optik des eigenen Hauses nach Sonne, Regen, Wind und Schnee nicht mehr im gleichen Glanz wie noch in der Vergangenheit. Dann wird es höchste Zeit, eine mitgenommene Außenfassade funktional und optisch wieder in Schwung zu bringen. Mit hochwertigen Silikatfarben gelingt dies einwandfrei und dauerhaft.

Der Spezialist Leinos hat dafür nun zwei ganz neue Fassadenfarben auf den Markt gebracht: die UniverSil-Fassadenfarbe sowie die ProfiSol-Fassadenfarbe. Beide Produkte zeichnen sich durch ihre besonderen mineralischen Eigenschaften aus ¬– ein Merkmal, das über viele Jahrzehnte schon bei historischen und modernen Fassadenflächen die hohe Qualität und Haltbarkeit bewiesen hat. Bei der UniverSil-Fassadenfarbe handelt es sich um einen Renovierungsanstrich. Er ist sicher einsetzbar – eine sogenannte Haftbrücke wird nur bei sehr schlechten Untergründen benötigt. Die ProfiSol-Fassadenfarbe von Leinos besitzt darüber hinaus nochmals deutlich verbesserte bauphysikalische Kennwerte, die Sicherheitsreserven für den Anwender und den Eigentümer bedeuten. Gänzlich lösemittelfrei und nicht abblätternd, mineralisieren beide Fassadensysteme die Oberflächen und erreichen zusätzlich durch die hohe Alkalität in Verbindung mit der Kapillarität ein deutlich geringeres Algenwachstum auf den Fassaden. Neben vielen Vorteilen in Sachen Bauphysik verantworten ausgesuchte mineralische Pigmente die lange Farbton- und UV-Beständigkeit von über 25 Jahren. In Sachen Farbigkeit wartet nicht zuletzt eine äußerst breite Palette auf die Anwender: Es stehen Naturweiß und Altweiß sowie weitere 200 Farbtöne zur Auswahl. Grundsätzlich hat Leinos für alle Untergründe eine entsprechende qualitativ hochwertige Anstrichlösung im Angebot. Genauere Informationen zur Verarbeitung und weitere Details zu den beiden neuen Silikatfarben für die Fassade stehen unter www.leinos-epr.de zur Verfügung.

Bild: Wer sich für einen frischen Anstrich der Fassade entscheidet, dessen Haus strahlt nicht nur im Sommer mit der Sonne um die Wette.

Foto: epr/LEINOS

Quelle: Reincke Naturfarben GmbH

