Tanzen in Corona Zeiten

Der TSC Olsberg e.V. blickt auf ein von Vorschriften und Zwangsschließungen geprägtes Jahr zurück.

brilon-totallokal: Aber dennoch mit Zufriedenheit.Denn vor der Pandemie gab es noch einige Ereignisse, die wohl vorbereitet bzw. auf die hingearbeitetwurden.

Zuerst der Nachwuchs, trainiert von Nicole Köster, Nora Hertwig und Anna-Lena Berg. Hier legten im Februar `20 in den Kinder-und Jugendgruppen des TSC insgesamt 58 Tänzer das Tanzsportabzeichen mit verschiedenen Anforderungen ab. Mit den Anwärtern aus der Erwachsenenabteilungen waren es rund 100 Abnahmen. Geplant ist diese Prüfung auch für 2021, Informationen werden auf der Homepage www.tsc-olsberg.de aktualisiert.

Im gleichen Monat legte die Turnierabteilung nach und konnte dem Mescheder Paar Richter/Eifler zur Vize-Landesmeisterschaft der Sen II C und gleichzeitigen Aufstieg in die nächsthöhere Liga beglückwünschen. Dem nicht genug verlies die Nuttlarer Paarung Pohlner/Beinhauer die Sen III B (3.Liga) in Richtung Sen III A mit einer makellosen Bilanz. Sie errangen auf ihren Turnieren immer die Finalrunde.

Zusammen mit dem Trainerpaar Müller ging man zufrieden in die Ungewissheit der Beschränkungen. Angela und Cornel Müller boten, auch für die anderen Erwachsenengruppen, über die Sommermonate ein Outdoortraining an.

Zum Jahresende war ein Workshop mit Klaus Lustig, mehrfacher deutscher Meister und VizeweltmeisterDisco-Fox, geplant. Er musste leider abgesagt werden. Ein neuer Termin wurde mit dem 13.03.2021 festgehalte. Weitere Updates dazu hierzu auf der Homepage.

Der TSC Olsberg e.V. freut sich auf das kommende Jahr und hofft auf ein allseits besseres Jahr 2021.

Wir vom TSC Olsberg wünschen Ihnen Gesundheit, Zufriedenheit und Glück.

Quelle: TSC Olsberg e.V.

