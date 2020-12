Corona-Virus: 53 Neuinfizierte, 65 Genesene, 35 stationär

Weitere Impfungen in Pflegeeinrichtungen

brilon-totallokal: Mit Stand von Mittwoch, 30. Dezember, 9 Uhr, gibt es im Hochsauerlandkreis 53 Neuinfizierte und 65 Genesene. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt 80,1 (Stand 30. Dezember, 0 Uhr).

Die Statistik weist damit 257 Infizierte, 3.746 Genesene sowie 4.077 bestätigte Fälle auf. Stationär werden 35 Personen behandelt, acht intensivmedizinisch und davon werden drei Personen beatmet. Am 23. Dezember ist eine 84-jährige Frau aus Brilon verstorben. Insgesamt gibt es somit 74 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion.

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden:

Arnsberg (42),

Bestwig (36),

Brilon (19),

Eslohe (11),

Hallenberg (2),

Marsberg (18),

Medebach (0),

Meschede (60),

Olsberg (4),

Schmallenberg (35),

Sundern (17) und

Winterberg (13).

Am gestrigen Dienstag wurden die weiteren Mitarbeiter der drei Pflegeeinrichtungen Margarethenhof Andreasberg (Bestwig), Sankt Mauritius (Medebach) und Elisabethheim Oeventrop (Arnsberg) durch mobile Teams geimpft. Damit ist die erste Impf-Reihe der drei Einrichtungen abgeschlossen und die zweite wird in 21 Tagen stattfinden. Heute (30. Dezember) folgt die Impfung von 90 Personen in einer weiteren Einrichtung.

Kontaktdaten: Carolin Fisch – Pressestelle Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon