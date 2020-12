Sternsingen in Gudenhagen-Petersborn

brilon-totallokal: Die Sternsinger können in Corona-Zeiten leider nicht persönlich kommen um den Segen zu den Menschen zu bringen! Um aber die Kinder in der Welt zu unterstützen und Spenden zu ermöglichen, gibt es für 2021 eine besondere Aktion.

In den nächsten Tagen werden Kinder der Aktion vom letzten Jahr „in Zivil“ Informationen, Spendentüten und die gesegneten Aufkleber in Gudenhagen und Petersborn verteilen. So bekommen alle Einwohner ihren Segen und eine Möglichkeit die Aktion zu unterstützen.

(Die Kinder werden -kontaktlos- die Informationen in die Briefkästen einwerfen und nicht schellen.)

Die Segensaufkleber, für die Haustüren, werden mit verteilt und auch in der kath. Kirche ausliegen.

„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen. Damit den Kindern aber gerade in diesen schwierigen Zeiten geholfen werden kann, ist es äußerst wichtig finanzielle Hilfe zu ermöglichen.

Sie können kontaktlos per Banküberweisung oder bar in einer Spendentüte die Aktion unterstützen. Die Tüten können bei den Küstern, beim Ortsvorsteher, in den hl. Messen in der kath. Kirche oder im Propsteibüro abgegeben werden.

Am 09.01.20 um 18.30 Uhr findet in St. Michael ein Gottesdienst mit Teilnahme einer Gruppe Könige –stellvertretend für alle Sternsinger von Gudenhagen und Petersborn- und unter Coronabedingungen statt.

Quelle: Annette Walter – Sternsingervorbereitung St. Michael

