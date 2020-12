Wiese: Neue Intercity-Linie für Sdüwestfalen stärkt die Obere Ruhrtalbahn

Zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2021 wird es für Südwestfalen eine neue Intercity-Linie geben.

brilon-totallokal: Die neue Fernverkehrslinie führt ausgehend von Frankfurt a.M. über Siegen mit Halt in Kreuztal, Lennestadt, Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena, Iserlohn-Letmathe und Schwerte weiter zur Nordsee nach Norddeich Mole mit Anschluss an die Ostfriesischen Inseln. Hiervon profitiert auch die Obere Ruhrtalbahn von Hagen über Schwerte nach Warburg und weiter nach Kassel-Wilhelmshöhe.

“Es wichtig für die Obere Ruhrtalbahn, dass beim Fahrplanwechsel im kommenden Jahr auf eine enge Taktung hinsichtlich der Umsteigezeiten in Schwerte geachtet wird. Dann hätten die Bürgerinnen und Bürger im Hochsauerlandkreis eine hervorragende Anbindung mit kurzer Umsteigezeit an die Finanzmetropole Frankfurt und an die Nordseeküste. Das wäre wichtig für die Attraktivität und gute Auslastung der neuen Fernverkehrslinie.”, so der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese.

Zum Einsatz werden neue, doppelstöckige Intercity-2-Züge mit 468 bequemen Sitzen, viel Beinfreiheit, einer hohen Laufruhe, neun Fahrradstellplätzen und Am-Platz-Service kommen.

